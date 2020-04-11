راوتب كاملة للاعبي «NBA»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شبكة «إي إس بي إن» أن لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين سيتقاضون رواتبهم كاملة في 15 إبريل/‏ نيسان الحالي على الرغم من توقف المنافسات منذ شهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشبكة استناداً إلى مصدر في رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين، أن الأخيرة ونقابة اللاعبين تتفاوضان دائماً من أجل تخفيض نسبة من أرباح اللاعبين في الرواتب المقبلة.

وأضافت أن مبلغ هذه الحسومات التي يمكن تنفيذها في الرواتب المقبلة التي ستدفع في الأول من مايو /‏ أيار المقبل، تتوقف على مصير المباريات التي لم يتم لعبها بسبب جائحة كوفيد-19 التي أجبرت الرابطة على إيقاف البطولة في 11 مارس الماضي، عندما بات لاعب ارتكاز يوتا جاز الدولي الفرنسي رودي غوبير أول لاعب يصاب بهذا الفيروس.

ولا يزال مصير 259 مباراة على الأقل معلقاً إلى أجل غير مسمى. ونظراً لانتشار الوباء في الولايات المتحدة، فإن الرابطة ليست في وضع يمكنها من تحديد ما إذا كان سيتم لعب هذه المباريات، في روزنامة تزداد ضغطاً مع مرور كل يوم.