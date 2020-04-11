شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يفضل العودة إلى «البريميرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كيا جورابشيان، وكيل أعمال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ، أن النجم البرازيلي يفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعدما سبق له أن لعب مع لفيربول من عام 2013 حتى 2018.
وقال كيا جورابشيان: «أنا في حقيقة الأمر من مشجعي أرسنال، وهذا ليس سراً، ومع ذلك لا أضع أي تفضيلات للاعبين بشأن انتقالهم للأندية، لا أحاول إجبار أي لاعب على الانتقال لنادٍ بعينه، كل شيء يبقى ممكناً».
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