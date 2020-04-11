إصابة هانتر بالفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، إن مدافعه السابق نورمان هانتر، في المستشفى للعلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا سريع العدوى.

ولعب هانتر (76 عاماً) لاعب منتخب إنجلترا السابق 726 مباراة مع ليدز خلال 15 عاماً، واشتهر بقوة الالتحام مع الخصوم.

وقال ليدز يونايتد في بيان «بوسعنا التأكيد أن أسطورة نادي ليدز يونايتد، ومنتخب إنجلترا، نورمان هانتر، يعالج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا».