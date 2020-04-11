الدوري الألماني يتطلع للعودة في 9 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «بيلد» أن مسؤولي كرة القدم الألمانية يتطلعون إلى استئناف منافسات الدوري «بوندسليجا» في 9 مايو /أيار المقبل، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات.

وأوضحت صحيفة «بيلد» أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة أول أمس الخميس، على أن استئناف المنافسات في 9 مايو هو الأرجح بدلاً من الثاني من الشهر نفسه.

ويتطلع المسؤولون والأندية إلى استئناف المنافسات في مايو أملاً في استكمال الموسم في أواخر يونيو، من أجل تقليل الخسائر المالية المنتظرة.

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وينتظر أن تقام المباريات دون جمهور لكن قرار الاستئناف يتطلب الموافقة من مسؤولي الصحة والسلطات الألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن القيود المفروضة من الحكومة الألمانية للحد من انتشار العدوى، يستمر العمل بها حتى 19 إبريل /نيسان الجاري.

من جهته، حذر ديرك زينجلر، رئيس نادي يونيون برلين الألماني، من التسرع في استئناف منافسات البوندسليجا، وقال في مقابلة نشرها موقع النادي: «إذا فصلنا أنفسنا عن الرؤية المجتمعية، فهذا لن يصب لمصلحتنا».

وأضاف: «علينا إيجاد توقيت يحظى بالقبول المجتمعي. فيجب في البداية أن يذهب الأطفال إلى المدارس».