برشلونة يصاب بـ «فيروس» كرسي الرئاسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعيش نادي برشلونة مرحلة صعبة ومعقدة بعدما تقدم 6 من أعضاء مجلس إدارته باستقالاتهم في مشهد وصفته الصحافة الكاتالونية بأنه بمنزلة «حريق في البيت»، في حين اتهم إيملي روسود نائب رئيس النادي المستقيل أشخاصاً بسرقة أموال من النادي.

ومن بين المستقيلين الستة، اثنان من نواب الرئيس الأربعة، وهما إيميلي روسود وإنريكي تومباس، إلى جانب المديرين الأربعة سيلفيو إيلياس، وخوسيب بونت، وخوردي كالساميليا، وماريا تيكسيدور.

لكن نادي برشلونة قال في بيان له ان الاستقالات الستة جاءت بناء على طلب من رئيس النادي من اجل تشكيل مجلس إدارة جديد( متفاهم) وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء التصدع في البيت الكاتالوني على خلفية قضية شركة «فنتشرز 13» (Ventures 13) التي أشيع أن الرئيس جوسيب بارتوميو وظفها مقابل تحسين صورته في وسائل التواصل الاجتماعي مقابل تشويه صورة منافسيه ومعارضيه وبعضهم من رموز النادي.

كما أن علاقة اللاعبين، ولا سيما النجم الأرجنتيني ليونسل ميسي بمجلس الإدارة الحالي، سيئة للغاية، ولا يترك ميسي مناسبة تخص النادي إلا واتهم فيها الإدارة بعدم قول الحقيقة، وخصوصاً في قضية تخفيض الرواتب.

وأصبح الرئيس بارتوميو في وضع حرج، ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن بارتوميو كان يتوقع استقالة 4 أعضاء، لكنه تفاجأ بأن العدد وصل إلى 6، وهو ما يعني أن مجلس الإدارة أصبح يضم 13 عضواً في مجلس الإدارة، وهو ما يوجب على الرئيس تعيين مدير تنفيذي على وجه السرعة للحفاظ على قانونية مجلس الإدارة.

برشلونة جيت

وعلى الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب العالم وإسبانيا خصوصاً، فإن إدارة برشلونة وجدت متسعاً من الوقت لتفجير خلافات أعضائها، وجاءت قضية شركة (I3 Ventures) التي أطلق عليه تسمية «برشلونة جيت»، لتكسر جرة التفاهم الهش بين أعضاء إدارة النادي.

وكانت شبكة «كادينا سير» الإذاعية كشفت في فبراير / شباط الماضي أن بارتوميو تعاقد مع شركة لإبداء تعليقات سلبية حول بعض اللاعبين المزعجين، وخصومه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت «كادينا سير»: إن من بين المستهدفين النجمين ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، إضافة إلى المدرب السابق للنادي بيب جوارديولا.

وفي المقابل، نفى برشلونة وجود أي علاقة له بالأمر، وأكد أن الشركة محل الاتهام «13 فنتشرز» عبارة عن مزود خدمة للنادي فقط.

وأتت قضية تخفيض رواتب اللاعبين لتزيد العلاقة توتراً بين اللاعبين ومجلس الإدارة، وقال الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن هناك من يعمل لإظهار اللاعبين بصورة سيئة.

وكتب ميسي عبر حسابه في«إنستغرام»: حانت اللحظة التي نعلن فيها أنه بجانب تخفيض 70% من رواتبنا خلال فترة فرض حالة الطوارئ، سنقدم إسهامات أيضاً يمكن من خلالها حصول بقية العاملين في النادي على رواتبهم كاملة طوال فترة استمرار هذا الوضع.

وجاءت رسالة ميسي بعد ما تردد بشأن محاولات من جانب مسؤولي النادي لإظهار اللاعبين بصورة سيئة، من خلال تسريبات تفيد بأن نجوم الفريق لا يرغبون في الاضطلاع بدور في ظل الأزمة.

وقال ميسي: لم نندهش أبداً إزاء حقيقة أن البعض من داخل النادي حاولوا وضعنا تحت المجهر لزيادة الضغوط علينا من أجل فعل ما نقوم به دائماً على أي حال.

استقالة نهائية

من جهة أخرى، أكد المستقيلون الستة من مجلس الإدارة أن استقالتهم نهائية، وجاء في بيان لهم: «لقد وصلنا إلى هذه النقطة، لأننا رأينا أننا غير قادرين على عكس معايير وطرق إدارة النادي أمام تحديات المستقبل المهمة ويجب علينا أيضاً أن نسلط الضوء على خيبة الأمل والغضب اللذين شعرنا بهما بسبب أزمة وسائل التواصل الاجتماعي المؤسفة، والتي اطلعنا عليها من خلال الصحافة».

في المقابل، قال روسود نائب الرئيس المستقيل: إن 3 أعضاء آخرين في مجلس الإدارة يفكرون في تقديم استقالاتهم.

وفي تصريح خطير اتهم روسود أنه يعتقد أن شخصاً ما تورط في جريمة اختلاس في النادي، وتابع: «تم دفع مليون يورو لشركة (I3 Ventures) مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو».

وأكد روسود «أعتقد أنه في هذه الحالة، شخص ما تورط في جريمة اختلاس»، مؤكداً أنه لا يعرف إلى أي مستوى يصل هذا التورط، أو إذا كان رئيس النادي جوزيب بارتوميو على معرفة بالأمر.