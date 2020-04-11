خطة لاستئناف الدوري السعودي في أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يشهد الأسبوع الحالي اجتماعاً تنسيقياً بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي، يهدف للوصول إلى اتفاق على السيناريوهات المقترحة لاستئناف دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.

وتؤكد مصادر مطلعة أن جهات الاختصاص في وزارة الصحة السعودية ستلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرار في ظل الإجراءات الاحتزازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

من بين السيناريوهات المقترحة لاستكمال الموسم أن يكون خلال شهري أغسطس وسبتمبر ومن ثم ينطلق الموسم الجديد، ويعزز من فرص استكمال الدوري قرار الفيفا بتمديد عقود اللاعبين في ظل فترة التوقف وأيضاً التغيير المنتظر على فترات التسجيل الدولية.

يذكر أن دوري المحترفين السعودي توقف عند المحطة 22، في ظل تنافس محموم بين قطبي الرياض الهلال والنصر، حيث يحتل الأول الصدارة برصيد 51 نقطة يليه النصر حامل اللقب برصيد 45 نقطة ولا يزال هناك 8 جولات في المسابقة.