إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد وراعي الحركة الرياضية في الإمارة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة برئاسة علي مبارك بن عباد «رئيساً»، وعلي راشد الملاحي «نائباً للرئيس»، وعضوية: أحمد مبارك بن عباد أمين السر العام، ومحمد عبد الله الهاشمي مدير النادي، وأحمد محمد اليماحي المسؤول المالي، وخليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية، وحمد أحمد الشيخ نائب رئيس اللجنة الفنية، إضافة إلى راشد سعيد العبدولي، وعادل سالم الظنحاني، وسيف أحمد الكعبي، وراشد أحمد اليماحي أعضاء، ومدة عمل المجلس سنتين من تاريخ صدور القرار.

وقدم علي بن عباد إنابة عن أعضاء المجلس الشكر لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وولي عهده، والشيخ صالح الشرقي على الثقة الغالية والدعم اللامحدود والرعاية الكريمة، كما أعرب عن شكره لكل الأعضاء السابقين على ما قدموه من جهد وعمل؛ لخدمة النادي، مناشداً الجميع مد يد العون والمشورة؛ لتحقيق التطلعات العرباوية، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في غضون هذا الأسبوع؛ لوضع برنامج العمل للمرحلة القادمة، وتشكيل اللجان المختصة.

جدير بالذكر أن التشكيل الجديد لإدارة نادي العروبة؛ أسفر عن دخول العضوين سيف الكعبي وراشد اليماحي ليرتفع مجموع المجلس إلى 11 عضواً.