شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتمسك بخدمات كاتانيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، التمسك بالطاقم التدريبي للمنتخب العراقي الأول الذي يقوده السلوفيني كاتانيتش وتوفير كل السبل المساندة له خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

يذكر أن المدرب السلوفيني كاتانيتش مرتبط بعقد رسمي مع الاتحاد العراقي المستقيل.

كما قررت اللجنة حل جميع اللجان العاملة في الاتحاد ووضع الضوابط والمعايير الجديدة التي من خلالها يتم تشكيل اللجان خلال المدة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتمسك بخدمات كاتانيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.