نادي الشارقة يكافح «كورونا» بالعيادة الطبية و3 سيارات إسعاف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار حرص نادي الشارقة على الاطلاع بدوره المجتمعي؛ من أجل دعم جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وجه محمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بوضع العيادة الطبية بفرع النادي بمنطقة الحزانة، تحت تصرف فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة والذي يترأسه اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، إضافة إلى توفير أدوات الدعم اللوجستي بوجود 3 سيارات إسعاف، مجهزة طبقاً لمعايير وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وكان نادي الشارقة في طليعة الأندية بالدولة المبادرة بالمساهمة بدور كبير في مكافحة فيروس «كورونا»؛ من خلال الالتزام بكافة التوصيات والإجراءات الوقائية والاحترازية الحكومية، وتعقيم جميع المرافق والملاعب والصالات الرياضية بأفرع وشركات النادي، وتفعيل تطبيق نظام العمل عن بُعد وإيقاف كل الأنشطة ومنع أي تجمعات.

كما شارك النادي في حملة توعية المواطنين بمساعدة الرياضيين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المختلفة بضرورة الالتزام بالتواجد في المنزل، واتباع تعليمات جهات الاختصاص؛ للمحافظة على سلامة المجتمع.