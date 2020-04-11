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شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يعرض عقد محمود علاء بعد تجديده للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بالنادي جدد تعاقده مع النادي على بياض.
وكانت قناة الزمالك قد قامت بنشر عقد محمود علاء مع الزمالك وتوقيعه على بنود التجديد.
وحرص مرتضى منصور على تجديد عقد محمود علاء من أجل تحفيز اللاعب على مواصلة جهوده وعطاءه مع الفريق، حيث يُعد من أبرز العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج الأبيض بالبطولات خلال الفترة الماضية، ليحصل على الإشادة من مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، حيث أثنى على أداءه وجهوده مع الفريق منذ انضمامه لصفوف الأبيض، وذلك خلال جلسة تجديد التعاقد التي جاءت في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى جانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة فى الوقت الذى أبدى فيه محمود علاء شكره لثقة مجلس إدارة ميت عقبة وإدارة الكرة به، مشددًا على أنه سيحاول دائمًا التطوير من نفسه ومستواه داخل الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجميع دائمًا.
وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ينضم حازم إمام نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للعمل بقناة النادي الرسمية.
وأضاف مرتضى منصور "أتمنى أن يكون حازم امام ضمن فريق التحليل بالقناة، فهو من أبناء النادي وهي قناته وليست قناة مرتضى منصور".
وواصل مرتضى في رسالة لحازم إمام:" شرف بيتك، وأتمنى أن نراك دائماً على شاشة قناة الزمالك".
ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.
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