شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: "عفت نصار" سيظهر على قناة الزمالك.. والثعلب حظه وحش معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عفت نصار سيعود للظهور كضيف على شاشة قناة النادي بعد الأزمة الأخيرة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "لا يمكن أن يمنع أحداً أبناء الزمالك من التعبير عن أرائهم ووجهات نظرهم، عفت نصار سيظهر على شاشة قناة الزمالك يوم الاثنين المقبل".

كشف عفت نصار نجم الزمالك السابق عن مفاجأته بقرار منع ظهوره على قناة الزمالك، قائلا: "فوجئت بقرار منعي من الظهور على شاشة قناة الزمالك، بعد لقائي الأخير على القناة عبر برنامج أخبارنا".

وأضاف: "كان هناك اتفاق على الظهور مرة أخرى خلال الأيام المقبلة من خلال نفس البرنامج على قناة الزمالك، ولكنني فوجئت بتأجيلها".

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