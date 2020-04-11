شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: "عفت نصار" سيظهر على قناة الزمالك.. والثعلب حظه وحش معايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عفت نصار سيعود للظهور كضيف على شاشة قناة النادي بعد الأزمة الأخيرة.
كشف عفت نصار نجم الزمالك السابق عن مفاجأته بقرار منع ظهوره على قناة الزمالك، قائلا: "فوجئت بقرار منعي من الظهور على شاشة قناة الزمالك، بعد لقائي الأخير على القناة عبر برنامج أخبارنا".
وأضاف: "كان هناك اتفاق على الظهور مرة أخرى خلال الأيام المقبلة من خلال نفس البرنامج على قناة الزمالك، ولكنني فوجئت بتأجيلها".
وجه مرتضى منصور، رسالة لحازم إمام، نجم الكرة المصرية السابق، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، قائلاً: "حظك سيىء معي، وفي مناسبتين مش مناسبة واحدة"
وأوضح رئيس الزمالك:" الأولى عندما اعتزلت اللعبة في 2008 قبل أن أتولى رئاسة النادي، والثانية حينما قمت بدخول انتخابات في قائمة ضد قائمتي".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن حازم إمام شخص مهذب للغاية وخجول وموهبة كبيرة افتقدتها الملاعب، مشيراً إلى حبه الشيد والعلاقة المميزة التي كانت تجمعه بوالده حمادة إمام.
ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: "عفت نصار" سيظهر على قناة الزمالك.. والثعلب حظه وحش معايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.