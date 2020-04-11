شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: لن أكرر تجربة الرجل الثانى فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى رمزى مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه لو كان عاد من الاحتراف وختم مشواره فى النادى الأهلى لكان موقفه أقوى كمدرب، وحصل على دعم جماهيرى واعلامى .

وقال رمزى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إنه لن يكرر تجربة الرجل الثانى فى منتخب مصر مجددا، موضحا أنه لن يقبل إلا بدور الرجل الأول فى المرحلة المقبلة.

وقال هانى رمزى مدرب عام منتخب مصر السابق، أن النادى الأهلى لم يقصر فى ملف التجديد لأحمد فتحى لاعب الفريق، لافتا إلى أن الأهلى تقدم بعرض محترم للتجديد للاعب، إلا أن العرض لم يعجب اللاعب وبالتالى من حق أحمد فتحى الرحيل.

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وأوضح رمزى ، أن الطرفين تعاملا باحتراف ولا يمكن ان نصف أى طرف بالمخطئ فى هذا الملف، ونفس الامر بالنسبة لحسام عاشور.

وتابع أنه يتوقع صعوبة استمرار أحمد فتحى مع الأهلى بعد فشل المفاوضات مع الأحمر، وتوصله لاتفاق مع ناد أخر، لافتا إلى انه من الصعب على الطرفين أن يستمرا بعد نهاية الموسم الجارى، قائلا:" أحمد فتحى حر فى قراره سواء بالانتقال للزمالك أو لأى ناد أخر".

وعن أسعار اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا، قال رمزى أنه يتوقع أن يحدث انخفاض كبير فى اسعار وأرقام اللاعبين بسبب الأزمة الحالية وتأثر جميع الدوريات والدول اقتصاديا.

وتحدث مدرب المنتخب السابق عن مصير الدورى العام هذا الموسم، وقال أنه يجب أن تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جلسة مع الأندية لمناقشة السيناريوهات المقترحة وفى حالة استكمال الدورى كيف سيتم ذلك، ونفس الأمر لو تم الالغاء ماذا سيحدث بعد ذلك وشكل المسابقات الموسم المقبل.