شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: تأجيل الأولمبياد يعيد محمد محمود ونيدفيد وطاهر لحسباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أن تأجيل اولمبياد طوكيو حتى 2021 أفاد منتخب مصر حيث سيمنح فرصة لتعافى عدد كبير من قوام المنتخب الأساسى والذين يعانون من إصابات مختلفة مثل محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود مرعى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى.

قال شوقى غريب عبر على اون سبورت، إن فيفا وافق بشكل رسمى على مشاركة لاعبى مواليد 97 فى الأولمبياد رغم التأجيل لمدة عام، موضحا ان هناك أكثر من دولة طلبت ذلك بسبب وجود أنباء عن رفض الفيفا عدم صلاحية مشاركتهم بعد التأجيل.

وتحدث المدير الفنى عن رمضان صبحى لاعب الأهلى، وقال أنه يعتبره أحد أفراد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وسواء استمر فى الأهلى أو عاد إلى أوربا سيظل رمضان صبحى من اللاعبين المميزين وأصحاب الروح العالية الذى يضيف لأى مكان يتواجد فيه.

وتطرق شوقى غريب إلى مبادرات تحدى الخير، وقال أنه لا يتأخر عن هذا الأمر وبادر ومعه أسرة المنتخب الأوليمبى بالتكفل بـ600 اسرة متضررة من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يتمنى أن تتعافى مصر ودول العالم أجمع من هذا الوباء فى اسرع وقت.