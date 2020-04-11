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ملف الجمعة.. مرتضى يهاجم شوبير.. وهل يضم الأهلي نجم الإسماعيلي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة عن يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2020.

بسبب عقد علاء.. مرتضى يهاجم شوبير

تقارير: مفاوضات بين الرجاء والزمالك لتخفيض عقد شراء أحداد

سموحة يعلن موقفه من رحيل مهاجمه للأهلي أو الزمالك

إصابة أسطورة ليفربول بكورونا

منافس الأهلي.. الوداد يرفض التفريط في نجومه بسبب دوري الأبطال

"أنا لست لاعب تنس".. حازم إمام يكشف أسباب اعتزاله مبكرًا

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مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة الاهتمام بضم نجم الإسماعيلي

بعد اتهامات الفساد.. برشلونة يصدر بيانا رسميا

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رئيس أولمبياد طوكيو: لا نضمن إقامتها في 2021

نائب رئيس برشلونة المستقيل يفجر مفاجأة

صحيفة تونسية: الأهلي يصر على تصعيد أزمته مع النجم للفيفا بسبب كوليبالي

استقالة جماعية تشعل أزمة جديدة في برشلونة

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