محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2020.
بسبب عقد علاء.. مرتضى يهاجم شوبير
تقارير: مفاوضات بين الرجاء والزمالك لتخفيض عقد شراء أحداد
سموحة يعلن موقفه من رحيل مهاجمه للأهلي أو الزمالك
منافس الأهلي.. الوداد يرفض التفريط في نجومه بسبب دوري الأبطال
"أنا لست لاعب تنس".. حازم إمام يكشف أسباب اعتزاله مبكرًا
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة الاهتمام بضم نجم الإسماعيلي
بعد اتهامات الفساد.. برشلونة يصدر بيانا رسميا
بالفيديو.. ميدو: يجب إلغاء الموسم فورا
رئيس أولمبياد طوكيو: لا نضمن إقامتها في 2021
نائب رئيس برشلونة المستقيل يفجر مفاجأة
صحيفة تونسية: الأهلي يصر على تصعيد أزمته مع النجم للفيفا بسبب كوليبالي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. مرتضى يهاجم شوبير.. وهل يضم الأهلي نجم الإسماعيلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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