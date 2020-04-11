بسبب عقد علاء.. مرتضى يهاجم شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض وقع للنادي رسميًا على عقد يربطه بالفريق خمس سنوات.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"تردد كلام في الفترة الماضية عن عقد محمود علاء بأنه لم يوقع وتحديدًا من أحمد شوبير".

وتابع :"محمود علاء وقع على بياض لكن لن أعلن عن المبالغ التي سيحصل عليها اللاعب، وعلاء وقع على أربع نسخ".

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وأرسل رئيس الزمالك عقود محمود علاء لقناة الزمالك ليتم نشر عقود اللاعب حيث وقع مدافع الفريق الأبيض على عقد يربطه بالقلعة البيضاء حتى موسم (2023 - 2024) دون الكشف عن المبالغ المادية.

وكان نادي الزمالك أعلن في مارس الماضي عن تجديد عقد محمود علاء لمدة خمس سنوات قادمة في ظل الأداء الذي قدمه رفقة الفريق الأبيض منذ انتقاله من فريق وادي دجلة في يناير عام 2017.