تقارير: مفاوضات بين الرجاء والزمالك لتخفيض عقد شراء أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء المغربي دخل في مفاوضات مع نظيره الزمالك من أجل تخفيض قيمة صفقة حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض والمعار لصفوف الفريق البيضاوي مطلع الموسم الحالي.

صحيفة "LE360" المغربية أكدت في الساعات الأولى من صباح السبت، أن إدارة الرجاء ترفض دفع 950 ألف دولار مقابل قيمة شراء عقد أحداد بصورة نهائية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرجاء ترغب في شراء أحداد نظرًا لأنه أصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق بجانب اعتماد المدرب جمال سلامي عليه بصورة كبيرة.

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وشددت الصحيفة أن إدارة الرجاء ترغب في إبرام عقد جديد مع الزمالك قبل انطلاق نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للاستفادة من خدمات أحداد في المواجهتين.

وكان نادي الزمالك وضع بندًا في عقد الإعارة أن في حال مشاركة أحداد أمام الفريق الأبيض سيكون النادي المغربي مطالبًا بدفع 200 ألف دولار.

وسبق وأن أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن نادي الرجاء يمتلك أحقية شراء أحداد بصورة نهائية إذا تم دفع قيمة الصفقة في مايو المقبل.

جدير بالذكر أن أحداد انتقل إلى الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي إلا أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.