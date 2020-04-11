شوقي غريب: المنتخب الأوليمبي أكثر المستفيدين من انضمام رمضان صبحي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
اعتبر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن فريقه هو الأكثر استفادة من قرار النادي الأهلي باستعارة رمضان صبحي خلال الموسم الحالي من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال شوقي غريب :"المنتخب الأوليمبي أكثر المستفيدين من عودة رمضان صبحي للأهلي، على الأقل لم نواجه أزمة في انضمام اللاعب للمعسكر".
وأضاف شوقي غريب :"لو كان رمضان ما زال لاعباً محترفاً في إنجلترا لم نكن سننجح في ضمه في معسكر قبل بداية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعشرة أيام، وربما كنا سنفقده في نهائي البطولة".
وتابع مدرب منتخب مصر الأوليمبي :"سنحقق استفادة أكبر من رمضان صبحي لو استمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، أعرف أن الأهلي يسعى لضم اللاعب بشكل نهائي".
وأنهى غريب :"رمضان لا يملك نفسه حالياً، عليه أن يكمل عقده لو رفض ناديه استمراره مع الأهلي، وفي هذه الحالة سنتعامل معه كلاعب محترف ينضم للمنتخب الأوليمبي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في فترات محددة فقط".
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