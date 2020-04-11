"أنا لست لاعب تنس".. حازم إمام يكشف أسباب اعتزاله مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن من أسباب اعتزاله مبكرًا عدم قيام إدارة القلعة البيضاء خلال تواجده بتدعيم الفريق بالشكل الأمثل.

وأضاف حازم إمام في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"إدارة الزمالك قامت بانتداب لاعبين دون المستوى مع احترامي لهؤلاء اللاعبين".

وتابع :"في هذا التوقيت بدأت أكبر في السن والجمهور كان يحملني بجانب عبد الواحد السيد وعبد الحليم أسباب تراجع النتائج".

وأكمل "الثعلب الصغير" :"خلال هذا التوقيت الأهلي كان يدعم صفوفه بشكل جيد، ولهذا قررت في عام 2007 أن يكون الأخير لي في الملاعب".

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وواصل :"أنا متأكد لو كانت إدارة الزمالك دعمت الفريق بالشكل الأمثل كنت سأستمر لمدة أربع سنوات، لكن قررت الاعتزال بسبب عدم وجود صفقات قوية بجانب الظروف المالية".

واستطرد :"في الموسم التالي بعد اعتزالي حدث ما كان متوقع الفريق تعرض لهزائم عديدة وخسرنا في الكأس من فريق بني عبيد".

وأنهى :"عامي الأخير في الزمالك كان صعب بسبب هجوم الجمهور عليّ، أنا لست لاعب تنس لألعب لوحدي".

وبدأ حازم إمام مشواره مع الزمالك في عام 1993 قبل أن يخوض تجربة احترافية مع أودينيزي الإيطالي ودي جرافشاب الهولندي استمر حتى عام 2000 قبل أن يعود للقلعة البيضاء ثم الاعتزال في عام 2007.