سموحة يعلن موقفه من رحيل مهاجمه للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، أن ناديه لن يمانع من رحيل مهاجم الفريق حسام حسن خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف صدقي في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"فنيًا أنا في احتياج إلى حسام حسن".

وتابع :"إذا جاء عرض مناسب للاعب، وتم إيجاد البديل فهنا لن نقف في طريق اللاعب، لأن سموحة لديه سياسة من حيث تسويق اللاعبين".

وارتبط حسام حسن مهاجم سموحة بالانتقال لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مطلع الموسم الحالي.

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وعن إمكانية التعاقد مع ناصر ماهر المعار من صفوف الأهلي، قال صدقي :"أنا في حاجة لجميع الإعارات".

وحول موقف ناديه من استئناف مسابقة الدوري، أوضح مدرب سموحة :"أتمنى عودة النشاط، من الممكن أن يستكمل مسابقة الدوري".

وأكمل :"أحتاج لفترة إعداد لا يقل عن شهر قبل استئناف الدوري، ولابد على اتحاد الكرة أن تُعد أكثر من سيناريو لانطلاقة الدوري".

وكان اتحاد الكرة المصري أصدر قرارًا الأربعاء الماضي بمد تعليق مسابقة الدوري لنهاية الشهر الجاري بعد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمد الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).