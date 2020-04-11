حازم إمام: ارتباط مصطلح "الفساد" بالهزائم سبب اعتزالي العمل العام

برر حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحه الذي أدلى به منذ شهور ماضية بشأن اعتزاله العمل العام عقب توليه منصب عضو اتحاد الكرة المصري.
وأوضح إمام خلال حلوله ضيفاً على برنامجزملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في وقت الانتصارات والأفراح الجميع يشيد بالمسئولين ووقت الهزائم والتعثر تحد دائماً مصطلحات مرتبطة بالفساد والسمسرة وهو الأمر الذي تجنبته بقرار الابتعاد عن العمل العام".
وأتم حديثه:" عقب اخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 الجميع اتهم مسئولي اتحاد الكرة بالفساد، فلماذا لم يتم اتهام مسئولي البرازيل بهذا الأمر على سبيل المثال بعد الخسارة بسبعة أهداف على أرضها بالمونديال".
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