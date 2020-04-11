حازم إمام: دخول غرفة ملابس أساطير الزمالك "حلم الطفولة" وأعشق جمال عبد الحميد

أكد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق أن فكرة دخوله لغرفة ملابس أساطير فريق الكرة بالزمالك كانت بمثابة الحلم الذي كان يراوده منذ الصغر وعندما تحقق لم يكن مستوعبا ما يحدث.

وقال حازم إمام في تصريحاته عبر برنامج زملكاوي: "فكرة الدخول لغرفة ملابس أساطير

فريق الكرة بنادي الزمالك كان حلم بيراودني، وكان نفسي أدخل بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "كنت بعشق جمال عبد الحميد وأنا صغير كان هدافا بمعنى الكلمة، ودايما كانت رأسياته بالنسبة لي مميزة".

وتابع حازم إمام حديثه قائلا: "الناشئون أهم شئ في أي نادي وأتمنى أن يتم الدفع بالناشئين خلال المباريات التمهيدية مثلا بكأس مصر لاكتساب بعض الخبرات الناشئين الذين تربوا في النادي يكونوا دائما قلبهم على النادي".

واختتم: "عانيت بشكل بسيط في بداياتي ولذلك نصيحتي ألا ييأس أي لاعب لم يحصل على فرصته حتى الآن، كرة القدم تتغير في لحظة".