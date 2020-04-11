حازم إمام: قرار الاعتزال صعب للغاية على أي لاعب .. الزمالك عانى كثيرًا على المستوى المادي

أكد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق أن الزمالك عانى كثيرا على المستوى المادي خاصة في الفترة بين 2005 إلى 2011.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة الزمالك: "في فترة 2005 و2007 بالتحديد كانت الأمور المادية في النادي صعبة، وبالتالي الجمهور كان يحمل دائما اللاعبين الكبار المسؤولية مثل جمال حمزة ومثلي ومثل عبد الواحد السيد ولكن كان لابد

من التعاقد مع لاعبين على مستوى قوي لأن كرة القدم لعبة جماعية لذلك كان لابد أن يكون هناك مساندة للاعبين الكبار، ولهذا اتخذت قرارا بالاعتزال.

وأضاف: لو كانت الأمور في النادي أفضل وهناك لاعبين قادرة على أن يستند عليها اللاعبون الكبار كنت سأكمل في الملاعب لسنوات أكثر

ولكن هذا لم يحدث، فقررت الاعتزال خاصة مع انتقاد وضغط الجمهور".

وتابع: "الجمهور لما بيحب حد بيبقى متعشم إنه يعمل كل حاجة وهذا يتسبب في مشاكل للنجم نفسه بسبب الضغط الذي يعيشه، ولكن الجمهور الآن أصبح واعي بشكل أكبر".

واختتم حديثه قائلا: "محدش بيبقى عايز يبطل كورة، أحلى ذكريات عشتها كانت في نادي الزمالك، وآخر يوم لي في النادي فكرت كثيرا ماذا سأفعل غدا حياتك تتغير، لهذا قرار الاعتزال كان صعبا للغاية على أي لاعب كرة".