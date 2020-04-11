حازم إمام: كرول هو من تسبب في ارتدائي القميص رقم 14

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق للمنتخب القومي هو السبب في ارتباطه بالقميص رقم 14 على مدار مسيرته بالملاعب.

وقال إمام خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" كرول طلب مني أن ارتدي القميص رقم 14 قبل انطلاق

منافسات أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا 1996 مؤكداً لي أن طريقة لعبي تشبه نظيرتها للنجم الهولندي كرويف".

وأضاف:" أعشق جمال عبدالحميد وهو سر ارتباطي أكثر بالرقم 14، ومع اعتزاله قال للجميع أنني سأكون خليفته في الملاعب".