حازم إمام: أتمنى منح ناشئي الزمالك فرص المشاركة

تمنى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن يكون للناشئين دورًا مع فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة القادمة .

وقال إمام خلال تصريحات لبرنامج

زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى أن يتم الدفع بعدد من ناشئي وأبناء النادي في بعض المباريات مثل الأدوار الأولى لكأس مصر وبعض مباريات الدوري السهلة من أجل اكسابهم بعض الخبرات ".

وأنهى تصريحاته مؤكداً ان أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه دائماً ما يكونوا مرتبطين بشكل أكبر بالنادي