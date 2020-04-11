حازم إمام: صفقات لم تليق بتاريخ الزمالك كانت السر وراء اعتزالي

روى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس المواسم الثلاثة الأخيرة له بالملاعب قبل الاعتزال.
وقال إمام خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" إدارة الزمالكخلال مواسم 2005 و2006 و 2007 كانت تضم لاعبين أقل كثيراً من قيمة وتاريخ النادي، مع كامل احترامي لهم".
وأوضح:" كنت في حاجة برفقة زملائي الكبارفي صفوف الفريق وقتها لخامات مميزة تكمل بعض النواقص في الفريق ولكن كانت إدارة الزمالك تتعاقد مع أسماء أقل من المستوى".
وأنهى تصريحاته:" تدهورت النتائج بالطبع في ذلك الوقت وكانت جماهير الزمالك تتحامل علي كبار الفريق وأنا على رأسهم،وهو ما دفعني في النهاية للاعتزال".
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