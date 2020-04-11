علي فرج: محمود جاد سيكون حارس مصر الأول

أكد علي فرج حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أن محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي سيكون حارس مصر الأول خلال الفترة المقبلة. وقال علي فرج في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمود جاد حارس يمتلك ستايل أوروبي وأتوقع أن يكون حارس مصر الأول خلال الفترة المقبلة". عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمود جاد حارس يمتلك ستايل أوروبي وأتوقع أن يكون حارس مصر الأول خلال الفترة المقبلة". وأشار علي فرج إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي وكذلك أبو جبل حارس الزمالك هما الأفضل هذا الموسم وجماهير القطبين تجبر أي حارس على التألق. وأكد علي فرج أنه في البداية كان هناك خلافات بينه وبين مجلس إدارة نادي طنطا ولكن الأمور أصبحت أفضل الآن.

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