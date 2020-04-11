حمادة صدقي: استكمال الدوري المصري يتوقف على أجندة الكاف

قال حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه من الوارد استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، في حالة تحسن الأوضاع الخاصة بفيروس

وتابع صدقي في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نتمنى عودة الدوري جميعاً

وهذا يتوقف على أجندة الكاف وموعد المنافسات القارية للأندية والمنتخبات".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن اتحاد الكرة عليه ابلاغ جميع الأندية بشكل رسمي في حالة عودة المسابقة قبلها بشهر كامل كي يتمكن الجميع من الاستعداد لاستئناف النشاط.