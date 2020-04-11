حمادة صدقي: سموحة لن يقف في طريق حسام حسن حال وصول عرض مناسب

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، أنه في حاجة فنية شديدة لحسام حس، مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة .

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة

الزمالك:" أرغب في استمرار حسام حسن وأحتاجه فنياً، ولكن في حالة وجود عرض مناسب له وللنادي لن نقف في طريقه".

وأوضح:" الناحية التسويقية في شراء وبيع اللاعبين

مميزة جداً في سموحة وأثق أن النادي قادر على تعويض الرحيل المحتمل لحسام حسن بلاعب مميز اّخر".

وأتم تصريحاته مؤكداً أنه على الرغم من حاجته لخدمات حسام حسن إلا أنه لن يقف في طريقه وكذلك إدارة النادي، في حالة وصول عرض مناسب يليق بقيمته وبإسم النادي.