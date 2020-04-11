حمادة صدقي: تخفيض راتبي في سموحة واجب في ظل أزمة كورونا

قال حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، أن تخفيض راتبه الشهري بنسبة 50% أمراً واجباً في

ظر الظروف الراهنة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هذا واحب لم أتردد فيه في ظل الظروف الحالية وعدم وجود دخل للنادي في هذه الفترة".