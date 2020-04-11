ريال مدريد يعلن موافقة نجومه على تخفيض 10% فقط من رواتبهم! .. مما استدعى الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي ضحى فيه نجوم الغريم برشلونة بـ70٪ من الرواتب، وافق لاعبو ريال مدريد على تخفيض 10٪ من رواتبهم، لمساندة إدارة النادي في ظل أزمة انتشار فيروس “كورونا”.

وجاء الإعلان عن طريق إدارة ريال مدريد، بعد أيام من المفاوضات، تكللت في النهاية بالنجاح، وهو ما كشف عنه فريق العاصمة الإسبانية لجماهيره عبر موقع النادي الرسمي.

وجاء في بيان النادي الملكي “اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفرق الأولى في كرة القدم وكرة السلة في ريال مدريد٬وصلوا إلى اتفاق لتخفيض طوعي لرواتبهم هذا العام بنسبة بين ١٠ و٢٠ في المائة٬ بالاعتماد على الظروف التي قد تؤثر على اختتام الموسم الحالي”.

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وتابع البيان “هذا القرار٬ الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون٬ يساهم في تفادي اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قاسية بحق الموظفين الآخرين٬ كما ويساهم في المحافظة على الأهداف الاقتصادية لنادينا في ظل التراجع في الإيرادات”.

يذكر أنه في بداية الأزمة رفضت إدارة نادي ريال مدريد متمثلة في الرئيس “فلورنتينو بيريز” المساس بالرواتب، ولكن بعد تحول مصير 800 موظف بالنادي إلى المحك، لجأت الإدارة للتفاوض مع النجوم الذين يتقاضون الملايين أسبوعيًا للتحرك.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية أن الحسم سيكون 10 في المائة في حال استكمال الموسم الحالي 20 في المائة في حال تعذر إنهائه.

وبالفعل سوف توفر إدارة الريال من هذه الخطوة مبلغ يقترب من 60 مليون يورو، حيث يعتبر فريق ريال مدريد لكرة السلة أحد أشهر الفرق على مستوى أوروبا، حيث يضم نجوم كبار على مستوى إسبانيا والعالم ويتقاضون كذلك رواتب تقترب من بعض نجوم فريق كرة القدم.