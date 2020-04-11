أسطورة ليفربول كيني دالجليش يُصاب بفيروس كورونا، في خبر كان كالفاجعة لكل جماهير الريدز حول العالم، نظرًا للقيمة الكبيرة للملك بين مشجعي “الكوب”.

وأعلن ليفربول في بيان رسمي نيابة عن أسرة مدربه السابق “كيني دالجليش” إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله مستشفى نتيجة عدوى لكن لم تظهر عليه أعراض فيروس “كوفيد-19”.

وحجز أسطورة ليفربول في المستشفى منذ يوم الأربعاء/ بعد أن احتاج للعلاج بمضادات حيوية لكن حالته ليست خطيرة، ولم ترتفع درجة حرارته ختى الآن، أو حتى ظهرت عليه أعراض المرض.

وقال البيان ”ينتهز (دالجليش) هذه الفرصة لتوجيه الشكر لأطقم الخدمات الصحية الوطنية على تفانيهم وشجاعتهم وتضحياتهم التي يجب أن تكون موضع تقدير الأمة بأسرها في هذه الظروف الاستثنائية، كما يطلب من الجميع منح العاملين في المجال الصحي المساحة لأداء دورهم خلال هذه الفترة الصعبة للغاية مع احترام خصوصية أسرته“.

ويمتلك الملك شعبية جارفة بين جماهير ليفربول، حيث يعتبره الكثيرون أعظم لاعب ارتدى القميص الأحمر على الإطلاق، بعدما حقق الدوري الإنجليزي في ست مناسبات، وفاز بثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا ، في جيل تاريخي للريدز في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.