- 1/2
- 2/2
أسطورة ليفربول كيني دالجليش يُصاب بفيروس كورونا، في خبر كان كالفاجعة لكل جماهير الريدز حول العالم، نظرًا للقيمة الكبيرة للملك بين مشجعي “الكوب”.
وأعلن ليفربول في بيان رسمي نيابة عن أسرة مدربه السابق “كيني دالجليش” إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله مستشفى نتيجة عدوى لكن لم تظهر عليه أعراض فيروس “كوفيد-19”.
وحجز أسطورة ليفربول في المستشفى منذ يوم الأربعاء/ بعد أن احتاج للعلاج بمضادات حيوية لكن حالته ليست خطيرة، ولم ترتفع درجة حرارته ختى الآن، أو حتى ظهرت عليه أعراض المرض.
وقال البيان ”ينتهز (دالجليش) هذه الفرصة لتوجيه الشكر لأطقم الخدمات الصحية الوطنية على تفانيهم وشجاعتهم وتضحياتهم التي يجب أن تكون موضع تقدير الأمة بأسرها في هذه الظروف الاستثنائية، كما يطلب من الجميع منح العاملين في المجال الصحي المساحة لأداء دورهم خلال هذه الفترة الصعبة للغاية مع احترام خصوصية أسرته“.
وأضاف دالجليش لليفربول ثلاثة ألقاب أخرى للدوري كمدرب، كما قاد بلاكبيرن روفرز للفوز بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في موسم 1994-1995.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة ليفربول كيني دالجليش يُصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.