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عمر السومة يعترف عبر قناة “أبو ظبي” أنه يحلم بتمثيل ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه مشجع للفريق الملكي منذ طفولته، ومتعلق بأغلب نجوم الفريق الإسباني على مر تاريخه.
وكشف السومة عن سعادته بوجوده مع قلعة الكؤوس في الفترة الحالية، كما نفى تفكيره في خوض أي تجربة احترافية عربية بعيداً عن النادي الأهلي، ولكنه في الوقت ذاته أظهر حلمه بتمثيل ريال مدريد.
ووجه السومة خلال الحوار ذاته رسالة إلى الشعب السوري والسعودي بضرورة الحفاظ على أنفسهم، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا”، مؤكدًا أن هذه الأزمة سوف تنتهي وسيعود العالم لطبيعته مرة أخرى، وعلى الجميع التكاتف في هذا الوقت العصيب.
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