عمر السومة يعترف عبر قناة “أبو ظبي” أنه يحلم بتمثيل ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه مشجع للفريق الملكي منذ طفولته، ومتعلق بأغلب نجوم الفريق الإسباني على مر تاريخه.

وكشف السومة عن سعادته بوجوده مع قلعة الكؤوس في الفترة الحالية، كما نفى تفكيره في خوض أي تجربة احترافية عربية بعيداً عن النادي الأهلي، ولكنه في الوقت ذاته أظهر حلمه بتمثيل ريال مدريد.