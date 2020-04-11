ريال مدريد يُحضر “مفاجأتين” لجماهيره في صفقات صيف 2022، والذي يبدو أنه سيكون “ساخنًا” في إسبانيا، على عكس الركود الحالي لكل شيء نتيجة تفشي فيروس “كورونا”.

وباتت إدارة برشلونة تستعد لضم صفقتها الضخمة، والمتمثلة في التعاقد مع “لاوتارو مارتينيز” من فريق الإنتر، بمبلغ سوف يتجاوز الـ100 مليون يورو، كما أنهت إدارة أتليتكو مدريد اتفاقها مع الماتادور “إدينسون كافاني”.

وعلى الجانب الآخر، لن يقف ريال مدريد صامتًا وهو يرى منافسيه يحصدون الصفقة تلو الأخرى، وبدأت إدارة “فلورنتينو بيريز” العمل على تدعيم تشكيلة المدرب “زين الدين زيدان” بصفقات من العيار الثقيل.

ويوجد أهداف معروفة لا تتغير لريال مدريد، على رأسها متوسط ميدان نابولي “فابيان رويز” الذي كثرت الأنباء بشأن انتقاله إلى ملعب السانتياجو بيرنابيو.

Advertisements

ريال مدريد يُحضر “مفاجأتين”

المفاجأة الأولى التي يحضرها ريال مدريد لجماهيره، هي ضم مهاجم المنتخب الإنجليزي الأول “هاري كين”، واستغلال وضعه الحالي في سوق الانتقالات، وتفكيره “الجدي في الرحيل” عن السبيرس.

وصرح الساحر “هاري” في لقاء بث مباشر، أنه سوف يأخذ فكرة الرحيل على محمل الجد، إذا ما استمرت مسيرته بدون ألقاب وبطولات، وإذا شعر أن توتنهام لا ينوي المنافسة على الألقاب خلال الفترة القادمة، على الرغم من التعاقد مع صائد البطولات المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو”.

أما ثاني المفاجئات فتمثلت في ورقة المدافع الفرنسي “دايوت أباميكانو”، الذي يعتبر هدف لفريق آرسنال، ولكن سعره الذي تجاوز الـ80 مليون يورو، أبعده عن ملعب الإمارات.

وأوضحت صحيفة “آس” أن نجم نادي لايبزيغ البالغ من العمر 21 عامًا يأتي على قمة أهداف الميرنجي في الميركاتو، نتيجة رغبة المدرب الفرنسي في إجراء تعديلات على خطه الخلفي، وإضافة المزيد من المنافسة بين مدافعيه، وتفكيره في إزاحة الثنائي “إيدير ميليتاو” و”ناتشو فيرنانديز” من قائمة ريال مدريد.