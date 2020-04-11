ليفربول يعلن إصابة أسطورته بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أنّ لاعبه الأسطوري ومدربه السابق "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش الذي أدخل المستشفى هذا الأسبوع، مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أيّ عوارض.



وأوضح النادي الشمالي في بيان أنّ دالغليش البالغ من العمر 69 عاماً "أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من نيسان/أبريل لمعالجة التهاب".



وأضاف: "التزاماً بالإجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص +كوفيد-19+ على رغم أنّه لم تظهر عليه سابقاً أيّ عوارض للمرض، بشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض".



وأوضح ليفربول أنّ الدولي الإالدورسكتلندي السابق كان، وقبل إدخاله المستشفى هذا الأسبوع: "قد اختار العزل المنزلي الطوعي مع عائلته، لفترة أطول من تلك الموصى بها، وهو يحض الجميع على اتباع مشورة الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة".

المصدر: فرانس برس

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