استئناف الدوري الألماني الشهر المقبل ونادٍ يحذِّر من الكارثة

كشفت تقارير صحفية ألمانية، الجمعة 10 أبريل/نيسان 2020، أن مسؤولي كرة القدم بألمانيا يتطلعون إلى استئناف منافسات الدوري الألماني، في 9 مايو/أيار المقبل، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات، في حين حذَّر رئيس نادي يونيون برلين الجميع من تبعات هذا القرار والتعجل في عودة النشاط والذي قد يؤدي إلى كارثة.



وأوضحت صحيفة Bild الألمانية أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة الخميس 9 أبريل/نيسان 2020، على أن استئناف المنافسات في التاسع من مايو/أيار، هو الموعد الأرجح.



وعقد الاتحاد الألماني، الاجتماع للمناقشة بشأن دوري الدرجة الثالثة، لكن الصحيفة نقلت عن متحدثٍ قوله إن الاتحاد يتابع خطط رابطة الدوري الألماني، التي تدير مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية.



وجرى تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت الدولة قيوداً صارمة للحد من انتشار العدوى، ويستمر التعليق حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، ويتطلع المسؤولون والأندية إلى استئناف المنافسات من دون جمهور خلال الشهر المقبل؛ من أجل تقليل الخسائر المالية المنتظرة.





في حين حذَّر ديرك زينغلر، رئيس نادي يونيون برلين الألماني، من التسرع في استئناف منافسات البوندسليغا، وذلك بعدما تردد أن مسؤولي اتحاد الكرة يتطلعون إلى استئنافه في التاسع من مايو/أيار المقبل، وقال: “إذا فصلنا أنفسنا عن الرؤية المجتمعية، فهذا لن يصب في مصلحتنا، قد تحدث كارثة”.



يشار إلى أن القيود المفروضة من الحكومة الألمانية للحد من انتشار العدوى، يستمر العمل بها حتى 19 أبريل/نيسان الجاري، ويتردد أن القيود العامة المفروضة في ألمانيا قد تُخفَّف تدريجياً خلال الأسابيع التالية، لكن زينغلر يرى أنه لا يُفترض أن تكون كرة القدم في مقدمة المستفيدين من ذلك.



واختتم حديثه قائلاً: “علينا إيجاد توقيت يحظى بالقبول المجتمعي. فيجب في البداية أن يذهب الأطفال إلى المدارس”.



يُذكر أن فيروس كورونا هاجم كرة القدم في مقتل، بعدما تسبب في توقف الأنشطة والمسابقات كافة بأغلب العالم، خاصةً في القارة العجوز بكل دورياتها وبطولاتها؛ وهو ما أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة للأندية والاتحادات كافة.



المصدر: عربي بوست