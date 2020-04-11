الامارات | حكم كرة قدم يتطوع لمكافحة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم كرة قدم يتطوع لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الدولي في كرة القدم، الدكتور عمار الجنيبي (طبيب أسنان)، أنه ترك عيادته وانضم إلى مراكز المسح الطبي في أبوظبي، للمشاركة في عمليات الكشف الطبي على مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكداً ضرورة تضافر جهود الجميع، من أجل تخطي هذه الظروف الطارئة.

وقال عمار الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «كوني أعمل بالمجال الطبي فقد حرصت على أن أكون ضمن الأطباء والكوادر الصحية، الذين بادروا بالتطوع للمشاركة في حملة مكافحة كورونا، ورغم أننا نعمل بأماكن حساسة جداً، كوننا نقوم بعمليات الكشف على أشخاص مخالطين، أو أنه قد تكون لديهم أعراض المرض، فإن راحتنا هي المحافظة على صحة وسلامة مجتمعنا، لذلك لابدَّ أن نتعاون جميعاً، مواطنين ومقيمين، من أجل مكافحة هذا الوباء، والحد من انتشاره».

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وشدد عمار الجنيبي على أهمية أن يعمل الجميع على الوقاية من هذا المرض، وذلك باتباع الإرشادات والتعليمات الصحية السليمة، مثل الاهتمام بالنظافة وغيرها، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في منازلهم، للمحافظة على سلامة عائلاتهم، حتى لا يقوموا بنقل العدوى إلى أسرهم في المنازل، خصوصاً كبار السن لضعف مناعتهم.

وأكد عمار الجنيبي أنه، ورغم تطوعه للعمل بمراكز المسح الطبي لمواجهة «كورونا»، فإنه أيضاً يحرص كحكم دولي في كرة القدم على مواصلة تدريباته، من أجل المحافظة على لياقته البدنية، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ومع مدرب اللياقة البدنية للحكام، من أجل تنفيذ البرنامج التدريبي عن بُعْد، الذي وضعته لجنة الحكام.

- ترك عيادة الأسنان، وانضم إلى مراكز المسح الطبي للكشف على المصابين.