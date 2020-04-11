الامارات | 3 أندية في دوري الخليج العربي تفاوض أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية في دوري الخليج العربي تفاوض أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرب من المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن ثلاثة أندية في دوري الخليج العربي، طلبت عودة مدرب شباب الأهلي السابق، لتولي تدريب أحدها بداية من الموسم المقبل، مشيراً إلى أن «الفاسكو» لم يحسم وجهته المقبلة، مشدداً على أن المدرب يميل بشكل كبير إلى قبول أحد هذه العروض.

وقال لـ «الإمارات اليوم»: «لا أستطيع التأكيد على أن الشارقة أحد هذه الأندية التي طلبت التعاقد مع أروابارينا، إذ إن الموسم الحالي مصيره غامض، ولا نعلم إذا كان سيتم استكماله من عدمه، والأندية الثلاثة التي تفاوضت مع المدرب ترتبط حالياً بمدربين آخرين، ولا يمكن الحديث عن تفاوض أحدها، أو الاتفاق مع مدرب جديد، في الوقت الذي يوجد مدربون آخرون على رأس عملهم».

وتابع: «أروابارينا لديه رغبة كبيرة في العودة إلى الإمارات، إذ إنه يشعر بارتياح كبير من ناحية المعيشة في الدولة، ومن جانب التعامل الجيد جداً من الأندية، ولكن في الوقت الحالي، تركيز المدرب هو الحصول على فترة من الراحة مع أسرته، خصوصاً مع الأجواء التي تعيشها أغلبية دول العالم، والاحترازات المفروضة حول السفر والحركة بشكل عام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)». من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «تي واي سي» الأرجنتينية أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، اتفق بشكل مبدئي مع نادي الشارقة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أول من أمس، أن «أروابارينا اتفق على التفاصيل كافة مع إدارة نادي الشارقة، وأنه بات بنسبة كبيرة مدرباً لحامل لقب دوري الخليج العربي».

وأضافت: «أروابارينا الذي تمت إقالته من تدريب شباب الأهلي الشهر الماضي، سيعود مجدداً إلى دوري الخليج العربي، بعدما بدأ مشواره مع الكرة الإماراتية بتدريب الوصل موسمي 2016-2017 و2017-2018، بينما تولى قيادة شباب الأهلي في الموسم الماضي، وحقق لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة».

في جانب آخر، سعت «الإمارات اليوم» للحصول على رد من إدارة نادي الشارقة حول ارتباط اسم النادي بالمدرب الأرجنتيني ومدى صحة تعاقده معه، إلا أنها لم تحصل على رد من النادي.

وكانت شركة شباب الأهلي أعلنت إقالة أروابارينا، بعد التعادل أمام النصر في الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي.

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ورغم أن شباب الأهلي كان يتصدر لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 40 نقطة، إلا أن تراجع نتائج الفريق، وخسارته سبع نقاط في الجولات الخمس الأولى من الدور الثاني، إضافة إلى خسارة لقب كأس الخليج العربي أمام النصر، والخروج من ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام بني ياس، أسهمت في الاستغناء عنه.

يُذكر أن أروابارينا حقق نجاحاً كبيراً، عندما تولى تدريب الوصل في 2016، إذ أسهم في حدوث طفرة كبيرة في نتائج «الإمبراطور»، التي كانت الأفضل في مسيرة الفريق منذ تطبيق الاحتراف في 2008، ومنذ حصول الفريق على آخر ألقابه المحلية بفوزه بثنائية الدوري والكأس في 2007.

ورغم أنه لم يحقق الفوز بلقب الدوري، إلا أن أبرز نتائجه كانت قيادة الوصل للحصول على المركزين الثاني والثالث في 2017 و2018، والتأهل إلى أبطال آسيا مرتين، وإلى نهائي كأس الخليج العربي ونهائي كأس رئيس الدولة، بينما عاد إلى الدوري بالتعاقد مع شباب الأهلي في الموسم الماضي، وحقق معه لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

- أروابارينا لديه رغبة كبيرة في العودة إلى دوري الخليج العربي.

- المدرب الأرجنتيني تمت إقالته من تدريب شباب الأهلي الشهر الماضي.

- «تي واي سي»:

«أروابارينا اتفق على التفاصيل كافة مع إدارة نادي الشارقة».