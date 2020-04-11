الامارات | «يويفا» يجري مباحثات لتقليص عدد الدول المستضيفة لـ «يورو 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يجري مباحثات لتقليص عدد الدول المستضيفة لـ «يورو 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أول من أمس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ(يويفا)، بدأ بإجراء مباحثات حول إجراء تعديلات على بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وقالت إن «هناك بعض الدول التي كان من المقرر أن تستضيف بعض مباريات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت تشكك في قدرتها على استضافة المباريات في ظل المخاوف المتعلقة بوباء كورونا».

وأكدت الصحيفة أن «الاتحادين الإيطالي والإسباني لكرة القدم أبديا شكوكاً كبيرة حول إمكانية استضافة مدينتي روما وبلباو لمباريات يورو 2021، مع انتشار فيروس كورونا، والآثار الاقتصادية الهائلة التي تسبب فيها الوباء العالمي على الدولتين بشكل خاص».

وأضافت الصحيفة أن «هناك العديد من الملاعب الأخرى أصبح من غير المؤكد قدرتها على استضافة المباريات، في ظل انشغالها بأحداث رياضية مقررة سابقاً صيف 2021».

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وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي لايزال متمسكاً بإقامة المباريات كما هو مقرر في ملعب «ويمبلي» الشهير في العاصمة لندن، الذي سيستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي، ومباريات الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية.

وكان من المقرر إقامة النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وبمشاركة 24 منتخباً، والمدن هي: «أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورغ».

ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية أربع مباريات في البطولة (التي تم تأجيلها لصيف 2021)، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

- شكوك حول إمكانية استضافة مدينتي روما وبلباو لمباريات يورو 2021.