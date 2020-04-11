شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح جديد لإنقاذ الدورى الإسبانى من الإلغاء بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «سبورت» الكتالونية مفاجأة من العيار الثقيل، حول طلب رابطة الدورى الإسبانى، برئاسة خافيير تيباس، من الأندية ضرورة إيجار فندق لكل نادٍ بعد انتهاء فترة العزل الصحى، بحيث يكون كل نادٍ فى فندق معزولا ومؤمنا من الاختلاط كى لا يكون هناك خطر من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة على رأس الأندية الإسبانية، الذى بدأ فى البحث عن الفندق المناسب الذى يلبى متطلبات رابطة الليجا، وذلك تمهيدًا لعودة الأندية إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء العزل الصحى.

فى السياق ذاته، أكد رئيس الليجا أن خسائر المسابقة سوف تصل إلى مليار يورو حال إلغائها بعد توقفها إثر انتشار فيروس كورونا، قائلًا: «نحن لا نفكر فى الإلغاء، على الرغم من أن الخسائر المتوقعة من استئناف النشاط ستكون 150 مليون يورو، وندرس عودة المسابقة فى 29 مايو القادم أو فى السادس من يونيو».

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وعن تداخل المواعيد أجاب: «هناك احتمالان قيد النظر، الأول هو لعب المسابقات المحلية والدولية فى نفس الوقت، والثانى هو استئاف المسابقات المحلية فى أوائل يونيو على أمل الانتهاء فى يوليو، ثم إكمال المسابقات الأوروبية بين يوليو وأغسطس».

وحول فكرة إلغاء الموسم، رد رئيس الليجا: «لم يتم طرح هذا الخيار على الإطلاق فى الوقت الحالى، إنها فرضية لا نفكر فيها، نريد أن ننهى الموسم بأى شكل، ربما خلف أبواب مغلقة».

وعن عقود اللاعبين وفترة الانتقالات، قال: «سيكون من الضرورى تعديل عقود اللاعبين التى تنتهى صلاحيتها فى 30 يونيو، وكذلك اتفاقيات الإعارة، ليس الأمر بسيطًا ولكنه ليس معقدًا للغاية، أعتقد أن اللاعبين سيوافقون على ذلك، وأن البطولات المختلفة ستجد حلا يتوافق مع اللوائح العامة، من الواضح أن التواريخ الحالية، من 1 يوليو إلى 1 سبتمبر، لن تكون ضرورية ويجب تغييرها، لكن لا يمكننى قول المزيد، وسيتعين علينا رؤية توصيات الفيفا وتعديل لوائح سوق الانتقالات وفقا للظروف الحالية الناتجة عن الفيروس التاجى، وهى بالتأكيد استثنائية».

واختتم حديثه بالتعليق على قرار تخفيض رواتب اللاعبين: «إنه من المستحيل التوصل لاتفاق جماعى مع اللاعبين بشأن ذلك، وأعتقد بأن كل نادٍ سيصل إلى حل مع لاعبيه».