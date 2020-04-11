شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألمانى: بعض الأندية ستفلس بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم، أن تفلس الأندية نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، ولكنه مازال يأمل أن يستكمل الموسم خلف الأبواب المغلقة.

وقال كيلر لإذاعة «فينكس»: «لا أعتقد أن المشهد العام لكرة القدم الألمانية سيكون كما هو بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا».

وأضاف: «سنفتقد البعض، وأعتقد أنه كلما طالت المدة، كلما شاهدنا إفلاسا فى كرة القدم الاحترافية».

Advertisements

وبالنظر إلى أندية البوندسليجا التى تواجه مثل هذا المصير، قال: «لا يمكن استبعاد هذا، كلما طالت مدة توقف اللعب، يرجح أننا لسوء الحظ سنصل لهذا السيناريو».

وأضاف: «بالتأكيد فى الدرجة الثانية، ويبدو الأمر أسوأ فى الدرجة الثالثة»، مشيرا إلى أن أندية الهواة قد تنهار أيضا.

وأشارت مجلة «كيكر» الرياضية الأسبوع الماضى إلى أن أربعة أندية من دورى الدرجة الأولى (بوندسليجا) وتسعة أندية من الدرجة الثانية قد تشهر إفلاسها بحلول يونيو.

وطالب كيلر مساعدة من الولايات الفيدرالية وقال إن كل شىء يعتمد على سرعة استئناف الدوريات الكبرى، حيث ستضمن الأندية دخلا كبيرا من البث التليفزيونى إذا استكمل الموسم.

وأكد مجددا أن المباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة فقط إذا أعطت السلطات المختصة فى البلاد الضوء الأخضر لإقامتها.