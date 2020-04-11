شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتجديد عقد فايلر خوفًا من إغراءات الأندية الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسابق لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى الزمن للانتهاء من ملف تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى وذلك خوفا من إغراءات الأندية الخليجية التي بدأت تغازل مدرب الأهلى بعد نجاحه في إحداث طفرة في أداء ونتائج الفريق منذ توليه المسؤولية، ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن لجنة التعاقدات سوف تجرى مفاوضات أخيرة مع شاسا وكيل أعمال المدرب السويسرى بواسطة «الفيديو كونفرانس» بعد تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسؤولى الأهلى لحسم ملف تجديد المدرب بسبب حظر الطيران لظروف وباء «كورونا».

وينتظر أن تتضمن جلسة المفاوضات الأخيرة وضع الروتوش الأخيرة على مطالب المدرب المالية بعد موافقة إدارة الأهلى على استمرار الجهاز المعاون بدون تغيير وكذلك الموافقة على طالباته الخاصة بالتعاقدات الجديدة المنتظر إبرامها خلال الفترة المقبلة لضخ دماء جديدة لصفوف الفريق، وأكد المصدر أن فايلر رحب مبدئيا بالتجديد لكنه اشترط التفاوض مع وكيله لحسم الملف.

على الجانب الآخر، استقر الجهاز الفنى للفريق على 5 مراكز، طلب فايلر من إدارة النادى إبرامها للموسم الجديد، ووضع فايلر تدعيم مركز الجناح في مقدمة أولوياته، إلى جانب رأس الحربة، والظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحى بنهاية الموسم، بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع لكثرة إصابات لاعبيه وغيابهم لفترات طويلة وحراسة المرمى لتعويض رحيل شريف إكرامى، واستقر الرأى على عرض الأسماء المرشحة على فايلر مدعومة بسيرة ذاتية شاملة لكل لاعب حتى يتمكن من تكوين فكرة كاملة عن كل لاعب لحسن الاختيارات الأنسب للفريق على أن يحدد العناصر المميزة ويمنح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع أنديتهم.

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في شأن آخر، تبذل إدارة النجم الساحلى التونسى محاولات مع نظيرتها في الأهلى لإقناعها بالتراجع عن فكرة تصعيد أزمة مستحقات سليمانى كوليبالى للفيفا، ويحاول النادى التونسى الحصول على موافقة القلعة الحمراء لمنحهم فرصة لتسديد القسط المتأخر بسبب الظروف المالية التي يعانى منها النادى في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة الصباح التونسية في تقرير نشرتة الجمعة أن إدارة النادى الأهلى متمسكة بتصعيد أزمة كوليبالى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بعد مماطلة إدارة النجم الساحلى في تسديد مستحقات الأهلى الخاصة بغرامة سليمانى كوليبالى.

وكان الأهلى قد قرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ضد النجم الساحلى بسبب مُماطلة الأخير في تسديد الدُفعة الأولى من غرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى الذي هرب من الأهلى في مايو 2017، واستقر به المطاف في النجم الساحلى منذ عدة أشهر، وحصل الأهلى على حكم من الفيفا بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار بسبب الهروب، ووافق النجم الساحلى بشكل رسمى على تسديد هذه الغرامة للأهلى على عدة أقساط بحيث تكون قيمة الدُفعة الأولى 200 ألف دولار، فيما يتم تسديد مبلغ المليون و200 ألف دولار المُتبقية على 3 دُفعات.

وتابع التقرير أن الأهلى خاطب النجم الساحلى أكثر من مرة لدفع المستحقات المالية لكن النادى التونسى لم يلتزم ولم يُسدد الدفعة الأولى التي كان مُقررا تسديدها في نوفمبر الماضى.