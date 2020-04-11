شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأى كارتيرون فى ضم «فتحى وعاشور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تحديد احتياجاته للموسم الجديد، حتى يتم التفاوض مع العناصر التى يرغب فى ضمها لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل.

وينتظر أن يقدم كارتيرون احتياجاته لمجلس الإدارة، خلال الساعات القليلة المقبلة، للبدء فى اتخاذ خطوات التفاوض، مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الحالى، والذين يحق لهم التفاوض فى الوقت الراهن.

Advertisements

ورصد المجلس ميزانية مفتوحة للتعاقد مع أى عناصر يطلبها كارتيرون، خلال الفترة المقبلة، فى ظل الخطة التى حددها المجلس، لدعم الفريق من أجل مواصلة حصد البطولات، بعدما نجح الفريق فى تحقيق الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى، على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعتهما فى الدوحة، والسوبر المحلى، بعد الفوز على الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما فى إمارة أبوظبى، بدولة الإمارات، فضلاً عن منافسة الفريق على الفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، بعد بلوغه المربع الذهبى للبطولة، بعدما أقصى الترجى التونسى، حامل اللقب، فى آخر نسختين للبطولة، والذى كان ضمن المرشحين وبقوة للفوز باللقب فى الموسم الحالى.

وينتظر أن يقدم المدير الفنى مقترحا كاملا بكافة احتياجاته للفريق، والتى ستتضمن أكثر من لاعب فى كل مركز، حتى تتم عملية التفاوض، وضم أفضل العناصر، التى يحتاجها الفريق، وسيتضمن المقترح أيضاً موقف اللاعبين المعارين للأندية الأخرى، وتحديد الموقف النهائى بشأنهم، خصوصاً أن الأندية التى تمت إعارتهم إليها بدأت تطالب مجلس الزمالك بتمديد الإعارة، لموسم مقبل، وترك مجلس الإدارة الحرية كاملة لكارتيرون، فى اتخاذ ما يراه مناسباً فى ملف اللاعبين المحترفين، حتى يصب الأمر فى النهاية فى مصلحة الفريق.

وسيستعرض المدير الفنى، التقرير المقدم من قطاع الناشئين، بشأن عدد من اللاعبين المتميزين فى القطاع، والذين تم ترشحيهم للتصعيد للفريق الأول، فى حالة عودة النشاط، وفقاً لطلب المدير الفنى، الذى يرغب فى منح الفرصة للمتميزين من القطاع، تحسباً لمنحهم الفرصة كاملة فى الموسم المقبل، خصوصاً فى ظل وجود وفرة من اللاعبين المتميزين فى قطاع الناشئين فى أكثر من مركز.

من جانبه شدد مرتضى منصور، على أنه لا صحة لما يتردد بوجود أزمة مالية فى الزمالك، مؤكدا أن ناديه الوحيد الذى يمتلك فائضا فى ميزانيته، لافتاً الى انه فى حالة استقرار كارتيرون، على ضم أى من العناصر المتميزة، سيتم التعاقد معهم على الفور، حتى ولو كان أحمد فتحى، أو حسام عاشور، حيث إنه الوحيد الذى سيحسم أمر التفاوض معهم وفقاً للحاجة الفنية، لافتاً إلى أن التفاوض مع الثنائى مختلف تماماً عن موقف كهرباء، الذى تفاوض معه الأهلى، وهو مرتبط بعقد رسمى مع الزمالك، بعكس الثنائى، الذى ينتهى عقداهما بنهاية الموسم الحالى، ويحق لهما التفاوض فى الوقت الراهن، مع أى ناد، فضلاً عن حقهما فى تقرير مصيرهما، مشدداً على أنه لم ولن يحرض أى لاعب مهما كان اسمه على الهروب من ناديه للانضمام للزمالك.