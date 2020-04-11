شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: كل السيناريوهات واردة بشأن مباريات دورى الأبطال والكونفدرالية المتبقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المغربى عبدالمنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أن موعد استئناف المباريات المتبقية لبطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لم يُحدد بعد، عكس ما تردد بتحديد موعد لهذه المباريات، مؤكدا أنه من الوارد إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بإرجاء المباريات إلى وقت لاحق.

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وقال باه فى تصريحات إعلامية: يتابع الاتحاد الإفريقى برئاسة أحمد أحمد، عن كثب الموقف الحالى غير المستقر فى إفريقيا بسبب أزمة فيروس كورونا، وبناء عليه لم نتخذ قرارا بعد، ولكن من الوارد إصدار قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة بإرجاء المباريات المتبقية من دورى الأبطال وكأس الاتحاد إلى أجل لاحق. وتابع سكرتير الاتحاد الإفريقى: كل الأمور واردة، ونقوم بدارسة أكثر من سيناريو، وربما نفكر فى إرجاء المسابقة لبضعة أشهر أخرى على أمل أن نكون قد تجاوزنا الأزمة بحلول الصيف، وإذا حدث هذا فسنعيد جدولة المباريات المتبقية بشكل طبيعى وبحضور جماهيرى داخل الملاعب». وواصل: «بالتأكيد هناك خطط أخرى تتم مناقشتها ولكن هذا هو السيناريو المرجَح حتى الآن، وهو أن نلعب بنفس الظروف المقترحة سلفا وبمدرجات ممتلئة على أن يكون هذا خلال أشهر معدودة».

وأكمل: «بالنسبة لبطولة كأس الأمم للسيدات، فلم يتم الاستقرار على منظمها حتى الآن، وأحد أسباب التأخير هو أننا فى الكاف لا نتساهل مع الشروط المطلوبة للتنظيم فهى بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا». وأردف: «نيجيريا وغينيا الاستوائية ترشحتا لاستضافة البطولة، وقد طلبنا منهما ضمانات إضافية من كل منهما ونأمل أن تتوفر لدينا بنهاية شهر إبريل كل الأوراق المطلوبة، ولكن حتى الآن فإن موعدها لم يتغير ولكن لا نستبعد تأجيلها إذا استمرت الأزمة».

وأضاف: «كما فعلت المؤسسات الأخرى، قمنا بتقليص أنشطتنا، ليس بوسعنا سوى تشجيع المبادرات التى قام بها عدد من اللاعبين والمدربين، وندعو الجميع إلى المشاركة فى هذه الجهود لمكافحة انتشار الوباء».