شكرا لقرائتكم خبر عن « العراقى» يثير أزمة فى المصرى بسبب رغبته فى الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار كريم العراقى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، أزمة خلال الأيام الماضية، بسبب رغبته فى الرحيل عن الفريق، بعدم تلقيه العدديد من العروض على رأسها نادى الزمالك والذى قطع اللاعب شوطاً كبيراً مع مسؤوليه للانضمام للقلعة البيضاء، وتركزت الأزمة فى أن اللاعب حصل على وعد من محمد الخولى نائب رئيس النادى بالرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم الحالى، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده وزيادته قيمته المالية، بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى وتأهله لدورة الألعاب الأوليمبية.

ولكن فوجئ اللاعب برفض طارق العشرى المدير الفنى لرحيله بسبب الأزمة التى يعانى منها المصرى وهى الحرمان من إجراءات أى تعاقدات على هامش أزمة ضم الإيفوارى شيخ موكورو من نادى الهلال الأبيض السودانى، ولم تفلح محاولات اللاعب حتى الآن بإقناع الجهاز الفنى برحيله، خاصة فى ظل حالة الغضب تجاه اللاعب لظهوره فى أكثر من مناسة فى وسائل الإعلام وأعلن رغبته فى الرحيل عن المصرى.