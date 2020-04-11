شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد يمنح الأمل فى عودة الجماهير بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم للجوء إلى التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتسريع العودة الآمنة للجماهير للمباريات، بعد توقف النشاط الكروى حاليا بإنجلترا بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، فى تقرير لها، أن شركة تقنية بريطانية قامت بتطوير «جواز سفر صحى رقمى» يمكن مسحه ضوئيا لإظهار الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتهم سلبية أو الذين يمتلكون أجساما مضادة تمنحهم مناعة ضد الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى الإنجليزى سيتحدث مع صانعى التطبيق هذا الأسبوع، لبحث كيفية استخدامه للتحقق من صحة المشجعين الذين يدخلون الملاعب.

Advertisements

وأضاف تقرير الصحيفة أن نجاح تلك الفكرة يعتمد على بدء الاختبار الشامل، وهو أمر فشلت الحكومة البريطانية فى تحقيقه حتى الآن، لكن شركة (فى إس تى إى) الصانعة للتطبيق الجديد كشفت أنها تعمل مع شركتين قامت باجراء اختبارات للأجسام المضادة من خلال أخذ عينة دم من الأصابع وأجازتها الهيئة الحكومية للرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

ولايزال ينبغى إجراء الاختبارات من جانب متخصصى الرعاية الصحية، ولكن بعد ذلك سيتم تحميل نتائج المريض إلى تطبيقهم الخاص، المسمى بـ«جواز السفر الصحى الرقمى» فى كوفيد، والذى يستخدم تقنية جديدة لمسح الشفرة يطلق عليها «فى كود».

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المقترحة لاستخدامها فى مجال الرياضة سوف تسمح فقط للأشخاص الذين لديهم اختبار سلبى أو لديهم أجسام مضادة للفيروس بشراء تذاكر للمباريات، وسيتعين على المشجعين التحقق من جوازات سفرهم الصحية عند الشراء، وكذلك فحص تطبيقهم من خلال مسؤولى الأمن بكل ملعب، مما يضمن خلو كل شخص داخل أرض الملعب من الفيروس.

وأكدت «ديلى ميل» فى ختام تقريرها أن مات هانكوك وزير الصحة البريطانى، طرح فكرة «جواز السفر الصحي» لأول مرة الأسبوع الماضى، حيث قال الوزير إنه سيسمح للأشخاص الذين لديهم حصانة ضد الفيروس بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية مرة أخرى.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى اتفاق رابطة البريميرليج مع الأندية على عودة البطولة الإنجليزية فى شهر يونيو المقبل مع عزل اللاعبين عن الجماهير وإقامة المباراة بدون حضور جماهيرى وتوفير تعقيم صحى لجميع لاعبى الأندية.