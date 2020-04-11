شكرا لقرائتكم وائل جمعة: كنت سأنتقل للعلب في الزمالك قبل الانضمام للأهلي بـ 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وائل جمعة مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق ، عن مفاجأة من العيار الثقيل بأنه كان سينتقل للزمالك قبل انضمامه للأهلي بـ 3 أيام قادما من غزل المحلة.

وقال وائل جمعة عبر تسجيل " لايف " بثه علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " : تلقيت عرض من الزمالك قبل انتقالي للأهلي وبالفعل ذهبت للتوقيع وجلست في منزل حلمي طولان ولكن كانت هناك بنودا في العقد لم أوافق عليها، لاعود للمحلة، وبعد 3 أيام اتصل بي مسئولي الأهلي ووقعت علي عقود انتقالي فورا.

وأضاف وائل جمعة ان موسم 2012 هو الأصعب في دوري ابطال أفريقيا لان الترجي التونسي كان أقوى فريق ومباراتي النهائي لم تكن سهلة علي الأهلي، اما البرتغالي مانويل جوزيه غير من عقلية اللاعب المصري، وانه كان يحب اللاعب الملتزم ولهذا فانه كان دائما أساسيا في التشكيل معه.

وانضم وائل جمعة إلي الأهلي في مطلع الألفية الحالية بتوصية من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي. وشاهد جوزيه جمعة في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وغزل المحلة والتي شهدت تألق جمعة ما دفع جوزيه لطلب التعاقد معه.

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فيما علق وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق قرار اللاعب أحمد فتحى لاعب الفريق الاحمر بعدم تجديد تعاقدة داخل القلعة الحمراء و الرحيل بنهاية الموسم الحالى .

وجاء وائل جمعة خلال موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا " الأهلي عمل اللي عليه عشان يحتفظ بفتحي، بس هو له حسابات تانية، احنا حصلنا زي كده كتير بس حطينا القلب قبل العقل، الأهلي قدم عرض لفتحي ما اتقدمش لحد ولا هيتقدم لحد بعد كده " .

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