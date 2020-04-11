شكرا لقرائتكم الحضرى: متعب والمحمدي أصدقائي .. وزيدان وعمرو زكى رفقاء السوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلي والزمالك السابق، عن أقرب أصدقائه فى مجال كرة القدم، موضحًا إن أقرب أصدقائه عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى.

وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى خلال تصريحاته فى برنامج "أبلة فاهيتا" عبر شاشة أون: "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.

وتحدث الحارس الأسطورى عن بعض الأشياء المتعلقة بشخصيته، قائلاً: "بحب اللون الأحمر، وانا برج الجدى، وطموح وعندى إصرار، وأحب كرستيانو رونالدو أكثر من ميسى، ولا أفضل أكل البامية، كما أكره أطباء الأسنان والعظام".

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تابع حديثه: "أمشى فى حياتى بمقولة (اللي يصعب عليك يفقرك) وأول هدية منحتها لزوجتى كانت خاتم، وهى منحتنى دبدوب، وعائلتى بأكملها أهلاوية فيما عدا شدوى، لتصبح النتيجة 6 / 1 للأهلى داخل المنزل، وكنت أشعر بالأمان عندما يتواجد وائل جمعة أمامى فى الدفاع".

استضافت أبلة فاهيتا الحلقة الماضية النجم عمرو يوسف، تطرق فيها للعديد من الأمور التي تخصه، وخلال فقرة من فقرات البرنامج تتمثل فى سؤال إذا رفض الإجابة عليه ينفذ عقابا، وقام النجم عمرو يوسف بالعديد من الأمور الجديدة والمختلفة عليه، حيث نفذ عمرو يوسف العقاب بالقيام بقص حتة من شنبه، ثم أمسك صاجات وغنى لأبلة فاهيتا، بالإضافة إلى إعطائه ساعته لأبلة فاهيتا، وذلك لرفضه الإجابة على أسئلة من عينة "مين أرخم واحدة فى أصحاب كندة؟ وأجرك كام فى آخر مسلسل؟ وسعر الساعة التى يرتديها".

وكانت بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.