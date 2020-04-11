شكرا لقرائتكم إلغاء بطولة كأس الأبطال الدولية للأندية فى الولايات المتحدة لتفشي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن منظمى بطولة كأس الأبطال الدولية للأندية، إلغاء النسخة الحالية من البطولة التى كان من المقرر إقامتها الصيف المقبل، فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أصدر الحساب الرسمى لبطولة كأس الأبطال الدولية، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، بيانا أعلن فيه إلغاء النسخة المقبلة من البطولة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يأتى إلغاء البطولة، ليحرم جماهير كرة القدم، من مواجهة كلاسيكو جديدة، بين ريال مدريد، وغريمه التقليدى برشلونة، التى كان من المقرر إقامتها فى لاس فيجاس.

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يمثل قرار إلغاء البطولة، ضربة اقتصادية جديدة للأندية، خاصة وأنها تحصل على أكثر من 15 مليون يورو، نظير المشاركة فيها.

انضمت بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، لعديد من المسابقات والبطولات القارية، التى تم إلغائها وتأجيلها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فى غالبية بلدان العالم.

كانت البطولة قد انطلقت فى السنوات الأخيرة، لتقام خلال فترة الأعداد للموسم الجديد، ويشارك فى عمالقة أندية أوروبا، التى تجهز للموسم الجديد.