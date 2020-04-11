شكرا لقرائتكم حازم إمام: أتمنى منح ناشئي الزمالك فرص المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب حازم إمام نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن يكون للناشئين دوراً مع فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض في المستقبل.
وأضاف حازم إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "أتمنى أن يتم الدفع بعدد من ناشئي وأبناء النادي في بعض المباريات مثل الأدوار الأولى لكأس مصر وبعض مباريات الدوري السهلة من أجل اكسابهم بعض الخبرات".
وتابع تصريحاته مؤكداً ان أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه دائماً ما يكونوا مرتبطين بشكل أكبر بالنادي
ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.
ونظرا لمهارات الثعلب الصغير الكبيرة أطلقت عليه جماهير الزمالك لقب امبراطور الكرة المصرية.
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