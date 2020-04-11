شكرا لقرائتكم حازم إمام: ارتباط مصطلح "الفساد" بالهزائم سبب اعتزالي العمل العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فند حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب قراره اعتزاله العمل العام عقب توليه منصب عضو اتحاد الكرة المصري، ثم الاستقالة بسبب خروج المنتخب الوطني مبكرا من بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى احتضنتها مصر وودعتها من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "في وقت الانتصارات والأفراح الجميع يشيد بالمسئولين ووقت الهزائم والتعثر تحد دائماً مصطلحات مرتبطة بالفساد والسمسرة وهو الأمر الذي تجنبته بقرار الابتعاد عن العمل العام".

وأتم حديثه:" عقب اخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 الجميع اتهم مسئولي اتحاد الكرة بالفساد، فلماذا لم يتم اتهام مسئولي البرازيل بهذا الأمر على سبيل المثال بعد الخسارة بسبعة أهداف على أرضها بالمونديال".

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ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.

ولعب حازم إمام دورا حاسما في فوز المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 1998 حيث صنع الفارق من خلال صناعته للأهداف بالإضافة لإ حرازه ركلة الجزاء الحاسمة في مباراة دور الثمانية.